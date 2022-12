Coinbase Aktie News: Coinbase macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Coinbase 30,99 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 30,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 30,88 EUR. Bei 30,61 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 80 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2021 bei 231,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 86,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 30,00 EUR. Mit Abgaben von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 590,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.311,91 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -11,734 USD je Coinbase-Aktie stehen.

