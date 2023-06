Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,50 EUR

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 9,49 EUR. Bei 9,56 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.245.614 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 26,45 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,16 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.099,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

