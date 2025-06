Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,50 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 26,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 26,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,66 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 709.064 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2025 bei 27,13 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,38 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 54,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,885 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,36 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

