Commerzbank Aktie News: Commerzbank behauptet sich am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 26,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 26,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 27,31 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 26,90 EUR. Bei 27,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 994.520 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,31 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,45 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 122,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,885 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,36 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Siemens Energy-Aktie legt zu: Hoffnungen lassen Rekordhoch in Reichweite bleiben

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Mai 2025 ein