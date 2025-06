Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 26,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 26,44 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 26,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.325.327 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,61 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,885 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,25 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.05.2025. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,60 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,34 Prozent auf 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 12.08.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Siemens Energy-Aktie legt zu: Hoffnungen lassen Rekordhoch in Reichweite bleiben

So war die Commerzbank im ersten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Mai 2025 ein