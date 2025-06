Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 26,45 EUR.

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 26,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 26,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,66 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.080 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2025 bei 27,13 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 2,51 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 54,20 Prozent sinken.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,885 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,25 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,43 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,36 EUR fest.

