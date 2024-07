Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Plus

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 14,67 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 14,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 14,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 100.958 Aktien.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 37,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

