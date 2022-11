Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,06 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,10 EUR. Bei 8,09 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 222.136 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 14,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 56,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,95 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.048,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

Commerzbank-Aktie im Minus: Erneute Streiktage bei Commerzbank-Tochter

Commerzbank-Aktie belastet: Erpressungsversuch bei Commerzbank lässt Ermittler rätseln

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com