Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 12,72 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 12,72 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 12,51 EUR. Bei 12,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 798.924 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,83 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.09.2023 (9,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,41 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 6,52 Mrd. EUR gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,00 EUR im Jahr 2024 aus.

