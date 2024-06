Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 14,76 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 14,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 14,70 EUR. Bei 14,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.400.582 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,25 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 61,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,566 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,18 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Commerzbank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

