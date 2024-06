Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 14,85 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 14,85 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 14,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.494.560 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 6,60 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,54 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,566 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

