Fokus auf Aktienkurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag im Aufwind

07.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 16,86 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Commerzbank 16,92 EUR 0,40 EUR 2,42% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 2,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,91 EUR. Mit einem Wert von 16,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.826.080 Commerzbank-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 16,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 9,77 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,512 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,75 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 07.08.2024. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025. Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie September 2024: Analysten sehen Potenzial bei Commerzbank-Aktie KW 40: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche Hot Stocks heute: Commerzbank Kursziel Update 25 Euro - Autoaktien am Tief?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: mf