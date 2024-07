Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Commerzbank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 14,90 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 14,90 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.753.057 Stück.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,74 Prozent.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,569 EUR je Commerzbank-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,03 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 6,43 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,05 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags