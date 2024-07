Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 14,72 EUR nach.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,72 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 14,61 EUR. Bei 14,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 371.795 Stück.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 61,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,03 EUR aus.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.



