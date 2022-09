Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,00 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,96 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 7,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.812.020 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,72 EUR an.

Am 03.08.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.795,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

