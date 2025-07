Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gefragt

Commerzbank im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,06 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 30,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 30,74 EUR. Bei 30,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.199.484 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,74 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,899 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,15 Mrd. EUR.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

