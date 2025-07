Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 30,31 EUR zu.

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 30,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 30,31 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 30,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 235.708 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 30,31 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,00 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 60,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,899 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

