Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Commerzbank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 12,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 12,20 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,12 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,33 EUR. Bisher wurden heute 3.222.052 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,71 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 33,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,528 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 15,44 EUR.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Commerzbank am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,01 EUR je Aktie.

