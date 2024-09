Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 13,02 EUR nach oben.

Das Papier von Commerzbank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 13,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 986.950 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 21,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,41 EUR an.

Am 07.08.2024 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

