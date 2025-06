Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,74 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 27,74 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 27,52 EUR. Bei 27,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 907.436 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,19 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,62 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 128,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,885 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 09.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,34 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,43 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

