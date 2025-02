Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 19,22 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 19,22 EUR. Bei 19,31 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.844.233 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,31 EUR) erklomm das Papier am 12.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 10,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2024). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 45,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,758 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,79 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2,33 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 60,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

