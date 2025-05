Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 26,10 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 26,10 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,18 EUR aus. Bei 25,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.987.622 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 53,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,868 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,03 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,15 Mrd. EUR gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

