Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,70 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 25,69 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,95 EUR. Bisher wurden heute 143.054 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 12.05.2025 markierte das Papier bei 26,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 2,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,868 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,65 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 09.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 6,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Commerzbank am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

