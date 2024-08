Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag im Minusbereich

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 12,31 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 12,31 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 12,23 EUR. Bei 12,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.308.427 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 25,88 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,520 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,44 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 07.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

