Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 12,24 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 12,24 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 12,20 EUR. Bei 12,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.311.030 Commerzbank-Aktien.

Am 22.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,83 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,34 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 25,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,520 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,44 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Aktie aus.

