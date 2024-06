Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Vormittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 14,26 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 14,26 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 14,23 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,39 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.452 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 11,01 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,12 EUR am 08.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,18 EUR an.

Am 15.05.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 4,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Am 06.08.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,04 EUR je Aktie aus.

