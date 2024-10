Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 16,59 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 16,59 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 16,44 EUR. Bei 16,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.314.690 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR. Gewinne von 2,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 41,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,507 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,86 EUR.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Freundlicher Handel: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im DAX

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche