Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 16.06.2022 09:22:00 Uhr bei der Commerzbank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,83 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 7,89 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 7,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,84 EUR. Zuletzt wechselten 225.596 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2022 auf bis zu 9,51 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 17,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,65 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.795,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2022 veröffentlicht. Am 02.08.2023 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

