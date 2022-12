Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,80 EUR

Das Papier von Commerzbank konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,71 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 7,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 7,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 148.284 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 9,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 49,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 9,64 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 16.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Commerzbank die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie ausweisen dürften.

