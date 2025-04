Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag verlustreich

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 23,07 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,07 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 23,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,17 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.009 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 25,19 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,12 EUR. Dieser Wert wurde am 10.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 47,49 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,841 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,53 EUR.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6,48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 vorlegen. Commerzbank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2025 aus.

