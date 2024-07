Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 15,05 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,05 EUR. Bei 15,07 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,93 EUR. Zuletzt wechselten 1.131.197 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach oben. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 64,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,547 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,05 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

