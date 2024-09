Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag fester

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 15,72 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,86 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 472.049 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,46 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 66,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,517 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 07.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,52 Mrd. EUR gegenüber 5,44 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

