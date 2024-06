Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 14,07 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 14,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,21 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.261.036 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,47 Prozent. Bei 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 35,15 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,569 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,18 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 4,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag fester

Verluste in Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach