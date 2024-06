Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 14,16 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,21 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,15 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.571.665 Stück gehandelt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Gewinne von 11,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Abschläge von 35,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,18 EUR aus.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,43 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,04 EUR je Aktie.

