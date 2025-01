Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 3,0 Prozent. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,15 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,72 EUR. Zuletzt wechselten 3.145.375 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 18,15 EUR markierte der Titel am 20.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 0,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,15 EUR am 08.02.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 78,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,531 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 17,30 EUR.

Commerzbank gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 6,44 Mrd. EUR gegenüber 5,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Commerzbank am 13.02.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,09 EUR im Jahr 2024 aus.

