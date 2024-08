Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Dienstagmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 12,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,4 Prozent auf 12,72 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 12,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,79 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 775.852 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 24,41 Prozent Luft nach oben. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,41 EUR.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,52 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX mittags im Aufwind

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Nach Marktturbulenzen - Jamie Dimon sieht Rezession aufziehen