Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,62 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 15,63 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.096 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 16,03 EUR erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 2,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (9,46 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 39,42 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,517 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,19 EUR.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

