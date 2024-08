Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 12,92 EUR.

Das Papier von Commerzbank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 12,92 EUR. Bei 12,93 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,76 EUR. Zuletzt wechselten 2.449.213 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 markierte das Papier bei 15,83 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,12 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 29,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,517 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,41 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 07.08.2024. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,44 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

