Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 12,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,77 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.829 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 19,56 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 39,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,517 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,41 EUR an.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent auf 6,52 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

