Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,26 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 16,26 EUR abwärts. Bei 16,16 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,32 EUR. Zuletzt wechselten 687.820 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,77 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 39,94 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,513 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 16,86 EUR.

Am 07.08.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Commerzbank dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

