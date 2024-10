Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 16,30 EUR ab.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,30 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 16,21 EUR. Bei 16,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.036.939 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,97 EUR) erklomm das Papier am 07.10.2024. 4,08 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (9,77 EUR). Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 66,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,513 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,86 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,52 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,44 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu