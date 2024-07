Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,44 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,44 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 15,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 168.352 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 40,89 Prozent wieder erreichen.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,547 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 16,08 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Erste Schätzungen: Commerzbank verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

XETRA-Handel: DAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Kursplus