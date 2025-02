Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Vormittag zu

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,15 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 20,15 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,17 EUR. Mit einem Wert von 19,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.506 Commerzbank-Aktien.

Bei 20,27 EUR markierte der Titel am 24.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,60 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,54 Prozent.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,822 EUR je Commerzbank-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,41 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 09.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,30 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

