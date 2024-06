Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 14,28 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 14,28 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 14,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 14,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.204 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,569 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,18 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 4,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

