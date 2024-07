Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 15,07 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 15,07 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 14,99 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,30 EUR. Bisher wurden heute 1.514.865 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,12 EUR. Dieser Wert wurde am 08.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,46 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,547 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,08 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,03 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

