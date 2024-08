Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Commerzbank

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 13,07 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 13,07 EUR. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 12,99 EUR. Bei 13,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 457.691 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,83 EUR) erklomm das Papier am 22.05.2024. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 17,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 43,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,517 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,41 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,52 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,00 EUR je Aktie.

