Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 13,04 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,04 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 13,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,03 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 60.265 Aktien.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,40 Prozent. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,517 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,41 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6,52 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je Commerzbank-Aktie.

