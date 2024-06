Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Donnerstagmittag zu

Kurs der Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 14,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 14,18 EUR. Bei 14,35 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.013.353 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 11,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.09.2023 auf bis zu 9,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,63 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,569 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,03 EUR angegeben.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Commerzbank-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

XETRA-Handel DAX schließt in der Verlustzone