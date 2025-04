Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 23,51 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 23,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 821.844 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,19 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,15 Prozent hinzugewinnen. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 48,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,840 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,34 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,02 Prozent gesteigert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 09.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

