Commerzbank Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Commerzbank

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 7,03 EUR. Bei 6,97 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.794.227 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 markierte das Papier bei 9,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 35,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,72 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.795,00 EUR – ein Plus von 36,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.048,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mf